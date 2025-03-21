Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України. Напередодні він відвідав Одесу, де провів переговори з українськими посадовцями.
За інформацією пресслужби чеського президента, у Києві Павел зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Під час свого візиту до Одеси Павел провів переговори з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, міністром розвитку громад і територій України Олексієм Кулебою, а також із представниками Одеси, Херсона та Миколаєва.
У своєму повідомленні в соцмережі X Павел зазначив, що обговорював із керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей питання подальшої прямої підтримки регіонів, які знаходяться близько до лінії фронту.
Přijel jsem do ukrajinské Oděsy, která od začátku války odolává ruské agresi. Z Česka sem putuje pomoc ve formě bojových vozidel, dronů, ochranných vest, mobilních rušiček, které chrání obyvatele před dronovými útoky, a také zdravotnického vybavení, jako jsou plicní ventilátory a… pic.twitter.com/irHs00IuMp— Petr Pavel (@prezidentpavel) March 20, 2025