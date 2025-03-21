Політика

Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва
21 Березня 2025 11:14
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Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України. Напередодні він відвідав Одесу, де провів переговори з українськими посадовцями.

За інформацією пресслужби чеського президента, у Києві Павел зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Під час свого візиту до Одеси Павел провів переговори з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, міністром розвитку громад і територій України Олексієм Кулебою, а також із представниками Одеси, Херсона та Миколаєва.

У своєму повідомленні в соцмережі X Павел зазначив, що обговорював із керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей питання подальшої прямої підтримки регіонів, які знаходяться близько до лінії фронту.


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