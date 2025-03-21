Генштаб ЗСУ відкинув звинувачення Росії щодо удару по газовимірювальній станції “Суджа”

Генеральний штаб Збройних сил України відкинув звинувачення Росії щодо удару по газовимірювальній станції “Суджа”.

“Ці звинувачення безпідставні. Росіяни самі неодноразово обстрілювали станцію, зокрема, влітку минулого року та три дні тому, коли завдали удару керованими авіабомбами. Сьогодні ж вони здійснили новий обстріл артилерією, намагаючись створити чергову інформаційну провокацію”, – повідомили у Генштабі.

Також у відомстві зазначили, що російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх військ.

“Росія продовжує продукувати фейки та вводити в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям”, – додали у ЗСУ.