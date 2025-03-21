Кримінал

Генштаб ЗСУ відкинув звинувачення Росії щодо удару по газовимірювальній станції “Суджа”
21 Березня 2025 09:28
читать на русском →
Пожежа на газовимірювальні станції "Суджа" / Кадр з відео
Пожежа на газовимірювальні станції "Суджа" / Кадр з відео

Генеральний штаб Збройних сил України відкинув звинувачення Росії щодо удару по газовимірювальній станції “Суджа”.

“Ці звинувачення безпідставні. Росіяни самі неодноразово обстрілювали станцію, зокрема, влітку минулого року та три дні тому, коли завдали удару керованими авіабомбами. Сьогодні ж вони здійснили новий обстріл артилерією, намагаючись створити чергову інформаційну провокацію”, – повідомили у Генштабі.

Також у відомстві зазначили, що російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх військ.

“Росія продовжує продукувати фейки та вводити в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям”, – додали у ЗСУ.


ТОП-новини

21 Березня 2025 10:20

Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя
21 Березня 2025 09:47

Росія вночі запустила по Україні понад 200 дронів
21 Березня 2025 08:49

США розглядають можливість включити в угоду про копалини вимогу про контроль над українськими АЕС, – FT
21 Березня 2025 08:33

За даними Генштабу втрати РФ перевищили 900 тисяч солдатів
21 Березня 2025 07:33

У Курській області вибухнула газовимірювальна станція “Суджа” (відео)

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки