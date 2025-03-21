Полковник медслужби працевлаштував дружину та нарахував їй майже мільйон гривень “бойових”, — ДБР

Полковника медичної служби одного з підрозділів ЗСУ судитимуть за незаконне нарахування виплат своїй дружині, яка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але отримувала гроші, зокрема й за нібито бойові завдання на Донеччині.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, полковник домовився з іншим військовослужбовцем, щоб формально працевлаштувати дружину. З липня 2023 року вона була записана на посаду медсестри відділення реабілітації та відновного лікування, проте фактично весь час перебувала вдома з дитиною.

За вісім місяців жінка отримала майже мільйон гривень виплат.

Судитимуть також командира медичної роти, який допомагав оформлювати фіктивні документи.

Полковнику, його дружині та командиру медроти інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім цього, командира медичної роти обвинувачують у поданні неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).