Кримінал

Полковник медслужби працевлаштував дружину та нарахував їй майже мільйон гривень “бойових”, — ДБР
21 Березня 2025 12:48
читать на русском →
Полковнику вручають обвинувачення / Фото: ДБР
Полковнику вручають обвинувачення / Фото: ДБР

Полковника медичної служби одного з підрозділів ЗСУ судитимуть за незаконне нарахування виплат своїй дружині, яка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але отримувала гроші, зокрема й за нібито бойові завдання на Донеччині.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, полковник домовився з іншим військовослужбовцем, щоб формально працевлаштувати дружину. З липня 2023 року вона була записана на посаду медсестри відділення реабілітації та відновного лікування, проте фактично весь час перебувала вдома з дитиною.

За вісім місяців жінка отримала майже мільйон гривень виплат.

Судитимуть також командира медичної роти, який допомагав оформлювати фіктивні документи.

Полковнику, його дружині та командиру медроти інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах під час воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім цього, командира медичної роти обвинувачують у поданні неправдивих документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).


ТОП-новини

21 Березня 2025 12:00

На Київщині понад 30 осіб тримали в рабстві під виглядом реабілітаційного центру
21 Березня 2025 15:43

Автівка з двома офіцерами ЗС РФ вибухнула в Скадовську, – ГУР
21 Березня 2025 15:22

На Буковині правоохоронець допомагав вивозити ухилянтів до Молдови: як діяла схема
21 Березня 2025 11:37

Кількість порушень прав людини з боку ТЦК зростає, – Лубінець
21 Березня 2025 10:20

Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки