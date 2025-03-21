Кримінал

Ексголові Хмельницької МСЕК Крупі продовжили арешт ще на 60 днів
21 Березня 2025 12:30
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Тетяна Крупа / Фото: Ґрати
Тетяна Крупа / Фото: Ґрати

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Вона залишатиметься під вартою щонайменше до 18 травня.

Як повідомили у пресслужбі ВАКС, 20 березня слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і подовжив строк арешту на 60 днів.

Водночас суд визначив альтернативу триманню під вартою – заставу у розмірі 230 мільйонів гривень. У разі її внесення Крупа буде зобов’язана:

  • з’являтися на вимогу слідчих та суду;
  • не покидати Хмельницький без дозволу правоохоронців;
  • не контактувати з працівниками обласного центру МСЕК та особами, які зверталися до нього;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.


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