Ексголові Хмельницької МСЕК Крупі продовжили арешт ще на 60 днів

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі. Вона залишатиметься під вартою щонайменше до 18 травня.

Як повідомили у пресслужбі ВАКС, 20 березня слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і подовжив строк арешту на 60 днів.

Водночас суд визначив альтернативу триманню під вартою – заставу у розмірі 230 мільйонів гривень. У разі її внесення Крупа буде зобов’язана:

з’являтися на вимогу слідчих та суду;

не покидати Хмельницький без дозволу правоохоронців;

не контактувати з працівниками обласного центру МСЕК та особами, які зверталися до нього;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Наступного дня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варту.