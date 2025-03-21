Економіка

Німеччина конфіскувала російський танкер із 100 тисячами тонн нафти, – Spiegel
21 Березня 2025 11:29
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Танкер тіньового флоту РФ Eventin / Фото: DPA
Танкер тіньового флоту РФ Eventin / Фото: DPA

Німеччина конфіскувала танкер тіньового флоту РФ Eventin. Згідно з інформацією німецького журналу Spiegel, Генеральне митне управління Німеччини видало наказ про конфіскацію судна разом із близько 100 000 тонн сирої нафти вартістю 40 млн євро. 

Танкер Eventin прямував із російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту, але з середини січня перебував на якорі біля берегів Рюгена. Через ризик витоку нафти судно відбуксирували до акваторії Засніца, де воно перебуває під цілодобовим наглядом берегової охорони та федеральної поліції.

З кінця лютого Eventin було внесено до списку ЄС як частину тіньового флоту Росії. У відповідь уряд Німеччини ухвалив рішення про арешт судна.

Зараз влада обговорює безпечний спосіб викачування нафти з Eventin та майбутню долю судна. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія висловив бажання якнайшвидше позбутися танкера через екологічні ризики та негативний вплив на туризм.


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