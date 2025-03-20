Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нову партію винищувачів F-16 від країн-партнерів.

Під час онлайн-пресконференції 19 березня він спростував заяви російських пропагандистів про нібито збиття українського F-16.

“Росіяни набрехали, що збили F-16. Брехня. F-16 ніхто не збив. А ось кілька літаків прилетіли в Україну”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, про першу партію винищувачів F-16, які погодилися надати країни-партнери, в Україні помітили на початку серпня 2024 року, а офіційно про їхню передачу повідомили Нідерланди у жовтні. Другу партію літаків передала Данія у грудні того ж року.