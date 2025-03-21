Вашингтон зменшує контроль за дотриманням санкцій проти РФ, – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа зменшила свою активність у міжнародних зусиллях із забезпечення дотримання санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними.

За їхніми словами, США фактично не беруть участі в роботі кількох міжнародних груп, що борються з обходом санкцій Кремлем. Зокрема, Вашингтон ігнорує механізми блокування доступу Росії до критичних компонентів для виробництва зброї, а також майже не взаємодіє з групою G7 щодо контролю цін на російську нафту.

Чиновники зазначають, що поки незрозуміло, чи це цілеспрямована стратегія США, чи наслідок кадрового дефіциту. Вони також вказують, що на деякі зустрічі відправляють лише молодших посадовців, які не мають повноважень ухвалювати рішення.

Міністерство фінансів США утрималося від коментарів.