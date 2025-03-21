Росія вночі запустила по Україні понад 200 дронів

У ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 214-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Найбільше постраждала Одещина, через атаку спалахнули масштабні пожежі, горіли торговельний центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка. Внаслідок атаки також були застосовані локальні аварійні відключення електроенергії.