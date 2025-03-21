Одеса зазнала масованої атаки дронами (фото, відео)

Російські окупаційні війська ввечері 20 березня здійснили масовану дронову атаку на Одесу, спричинивши масштабні пожежі та руйнування.

Унаслідок удару загорілися торговий центр, магазини та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, постраждали троє підлітків.

Через влучання дронів у місті зафіксовані локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах.

Наслідки масованої російської атаки БпЛА на Одесу / Фото: ДСНС



Як повідомили в ДСНС, до ліквідації наслідків залучили понад 70 рятувальників, 22 одиниці пожежної техніки, а також добровольців.

Міський голова Одеси оприлюднив відео наслідків атаки, на якому видно зруйновані та палаючі будівлі, цивільні об’єкти, а також роботу рятувальників і спецтехніки.