Політика

США розглядають можливість включити в угоду про копалини вимогу про контроль над українськими АЕС, – FT
21 Березня 2025 08:49
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Запорізька АЕС / Фото: Енергоатом
Запорізька АЕС / Фото: Енергоатом

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість змінити умови угоди щодо корисних копалин з Україною, щоб отримати доступ до ключових енергетичних об’єктів країни.

Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на українських чиновників.

За словами співрозмовників видання, в угоду може увійти вимога про контроль Вашингтона над українськими атомними електростанціями.

Крім того, Вашингтон хоче, щоб Київ погодився детально вказати в угоді, хто володіє спільним інвестиційним фондом і контролює його.

Співрозмовники видання розповіли, що адміністрація Трампа ще не представила Україні нових умов. “Але я розумію, що вони працюють над більш масштабною угодою”, – сказав один з українських чиновників.

Під час нещодавньої телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським лідер США запропонував передати українські АЕС під контроль США, йшлося в заяві держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови.

Зеленський під час спілкування з журналістами уточнював, що йшлося не про всі українські АЕС, а лише про нині окуповану Запорізьку атомну електростанцію.


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