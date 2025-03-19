Кримінал

У Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату через зауваження за гучну музику
19 Березня 2025 19:12
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У Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату Ф-1 / Фото: Поліція Дніпра
У Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату Ф-1 / Фото: Поліція Дніпра

За хуліганські дії поліцейські Дніпра затримали 38-річну місцеву жительку, яка кинула гранату в сусіда. Чоловік прийшов зробити жінці зауваження за гучну музику. Граната не вибухнула, проте дії меломанки кваліфікували як хуліганство, за яке загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Напередодні до поліції надійшло повідомлення, що між сусідами в житловому будинку виник конфлікт. Чоловік прийшов до жінки та попросив зробити музику тихіше. На зауваження та відреагувала агресивно й кинула в бік 25-річного сусіда боєприпас. Внаслідок події постраждалих не має, граната не вибухнула.

Правоохоронці затримали 38-річну підозрювану та вилучили гранату Ф-1. Слідчі повідомили затриманій про підозру в хуліганстві. За скоєний злочин жінці може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Вилучена в затриманої граната / Фото: Поліція Дніпра

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