У Дніпрі жінка кинула в сусіда гранату через зауваження за гучну музику

За хуліганські дії поліцейські Дніпра затримали 38-річну місцеву жительку, яка кинула гранату в сусіда. Чоловік прийшов зробити жінці зауваження за гучну музику. Граната не вибухнула, проте дії меломанки кваліфікували як хуліганство, за яке загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Напередодні до поліції надійшло повідомлення, що між сусідами в житловому будинку виник конфлікт. Чоловік прийшов до жінки та попросив зробити музику тихіше. На зауваження та відреагувала агресивно й кинула в бік 25-річного сусіда боєприпас. Внаслідок події постраждалих не має, граната не вибухнула.

Правоохоронці затримали 38-річну підозрювану та вилучили гранату Ф-1. Слідчі повідомили затриманій про підозру в хуліганстві. За скоєний злочин жінці може загрожувати до семи років позбавлення волі.