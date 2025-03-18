Міноборони прийняло на озброєння бойового робота “Лють”

Міноборони допустило до використання у військах вітчизняний наземний роботизований комплекс “Лють”, який вже пройшов випробування в бойових умовах.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі. НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. «Лють» працює за широкого діапазону температур”, – описує виріб міністерство.

Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках.