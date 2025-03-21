Макрон вивчає можливість миротворчої місії ООН для України, — The Telegraph

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість створення миротворчої місії під егідою ООН, яка мала б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Макрон працює над цим планом разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони розглядають альтернативи безпосередньому введенню військового контингенту з європейських країн до України.

Макрон обговорив це питання з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем на саміті Європейської ради. Франція та Британія намагаються створити “коаліцію охочих” серед країн НАТО та ЄС, яка б підтримала миротворчі сили.

Водночас президент США прохолодно поставився до ідеї надання підтримки європейським силам.

“Будь-які миротворчі сили ООН потребують схвалення Ради Безпеки. З огляду на те, що і Росія, і, можливо, США, проти цього, перспективи видаються незначними”, — пише видання.