Політика

Макрон вивчає можливість миротворчої місії ООН для України, — The Telegraph
21 Березня 2025 10:02
читать на русском →

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість створення миротворчої місії під егідою ООН, яка мала б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Макрон працює над цим планом разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони розглядають альтернативи безпосередньому введенню військового контингенту з європейських країн до України.

Макрон обговорив це питання з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем на саміті Європейської ради. Франція та Британія намагаються створити “коаліцію охочих” серед країн НАТО та ЄС, яка б підтримала миротворчі сили.

Водночас президент США прохолодно поставився до ідеї надання підтримки європейським силам.

“Будь-які миротворчі сили ООН потребують схвалення Ради Безпеки. З огляду на те, що і Росія, і, можливо, США, проти цього, перспективи видаються незначними”, — пише видання.


ТОП-новини

21 Березня 2025 10:20

Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя
21 Березня 2025 09:47

Росія вночі запустила по Україні понад 200 дронів
21 Березня 2025 08:49

США розглядають можливість включити в угоду про копалини вимогу про контроль над українськими АЕС, – FT
21 Березня 2025 08:33

За даними Генштабу втрати РФ перевищили 900 тисяч солдатів
21 Березня 2025 07:33

У Курській області вибухнула газовимірювальна станція “Суджа” (відео)

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки