На Київщині понад 30 осіб тримали в рабстві під виглядом реабілітаційного центру

У Київській області правоохоронці затримали злочинне угруповання, очолюване 45-річним організатором, яке, діючи під виглядом реабілітаційного центру, утримувало понад 30 людей і змушувало їх безоплатно працювати.

Про це повідомляє Нацполіція України.

До злочинної схеми 45-річний організатор залучив двох спільників – чоловіка та жінку, які на місцевих залізничних вокзалах вербували громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Жертвам обіцяли проживання, харчування та лікування від алкогольної і наркотичної залежності у так званому “реабілітаційному центрі”.

“Насправді замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян у орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах. Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримувачів центру з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство”, – розповіли правоохоронці.

Поліцейські Києва затримали злочинне угруповання, яке діяло під виглядом реабілітаційного центру / Фото: Нацполіція

Зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. гривень на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років.

Слідчі Голосіївської окружної прокуратури повідомили всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.