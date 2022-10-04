Байден зателефонував Зеленському і оголосив про новий пакет військової допомоги

Президент США Джо Байден поговорив телефоном зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляють американські ЗМІ із посиланням на представника Білого дому.

Подробиці переговорів глав держав під час дзвінка наразі не наводяться. Очікується, що найближчим часом Вашингтон оголосить про надання нового пакету військової допомоги українській стороні.

UPD. Як повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак, під час розмови Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $625 мільйонів. “До неї, серед іншого, мають увійти чотири системи HIMARS, боєприпаси до них, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніка”, – написав Єрмак у Telegram.