Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без допомоги для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден у четвер, 16 листопада, підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без додаткової допомоги Україні та Ізраїлю для уникнення шатдауну.

Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що він підписав законопроєкт за день до можливого шатдауну, чим «переніс» боротьбу з представниками Республіканської партії в Конгресі США за федеральний бюджет на наступний рік, оскільки допомога Україні та Ізраїлю залишається «в глухому куті».

Пакет видатків збереже фінансування на поточному рівні ще на два місяці, поки буде обговорюватися майбутній довгостроковий пакет.