Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроект про допомогу Україні, за який нещодавно проголосували обидві палати американського Конгресу. Він передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги.

“Я щойно підписав закон, який стосується питань національної безпеки. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим”, — сказав Байден під час виступу.

За словами Байдена, США вже найближчими годинами почнуть військові поставки в Україну. Зокрема це боєприпаси для ППО, артилерії, ракетних систем та бронетехніку.

“Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці”, – додав Байден.

Історія зі схваленням нового фінансування на допомогу Україні майже пів року тягнулася в Конгресі США. Байден запросив у Конгресу додаткові кошти ще минулої осені, але питання тривалий час було у глухому куті через спротив Республіканської партії.

Однак у квітня Джонсон запропонував конгресменам власні чотири окремі законопроекти – про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США. Документи були схвалені Палатою представників, а потім одним пакетом були схвалені і в Сенаті США.