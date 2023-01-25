Байден окреслив додаткове озброєння, яке західні союзники нададуть Україні

Президент США Джо Байден заявив, що члени Контактної групи з питань оборони України надсилають додаткову військову техніку після їх восьмого засідання минулого тижня.
На прес-конференції у Білому домі Байден сказав, що кожна група з 50 країн робить «власний значний внесок у цілісність України», передає CNN.
«Я хочу подякувати кожному члену цієї коаліції за те, що вони продовжують активізуватися», — додав Байден.
За його словами, наступні країни надсилають військову техніку та озброєння:
- Великобританія : дарує Україні танки Challenger 2.
- Франція : надає внесок AMX-10, бойові броньовані машини та критичні системи ППО.
- Німеччина і США : танки Leopard і батарея ракет Patriot
- Нідерланди: дарують ракети Patriot і пускові установки
- Польща: відправка бронетехніки
- Швеція : дарує бойові машини піхоти
- Італія: надання артилерії
- Данія та Естонія: відправка гаубиць
- Латвія: Забезпечення ракетами Стінгер
- Литва : Постачання зенітної зброї
- Фінляндія : оголосила про свій найбільший на сьогодні пакет допомоги у сфері безпеки
Байден додав: «Франція, Канада, Велика Британія, Словаччина, Норвегія та інші надали критично важливі системи протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити українське небо та врятувати життя невинних мирних жителів, які є буквально мішенню — мішенню російської агресії».