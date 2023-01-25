Байден окреслив додаткове озброєння, яке західні союзники нададуть Україні

Президент США Джо Байден заявив, що члени Контактної групи з питань оборони України надсилають додаткову військову техніку після їх восьмого засідання минулого тижня.

На прес-конференції у Білому домі Байден сказав, що кожна група з 50 країн робить «власний значний внесок у цілісність України», передає CNN.

«Я хочу подякувати кожному члену цієї коаліції за те, що вони продовжують активізуватися», — додав Байден.

За його словами, наступні країни надсилають військову техніку та озброєння:

Великобританія : дарує Україні танки Challenger 2.

Франція : надає внесок AMX-10, бойові броньовані машини та критичні системи ППО.

Німеччина і США : танки Leopard і батарея ракет Patriot

Нідерланди: дарують ракети Patriot і пускові установки

Польща: відправка бронетехніки

Швеція : дарує бойові машини піхоти

Італія: надання артилерії

Данія та Естонія: відправка гаубиць

Латвія: Забезпечення ракетами Стінгер

Литва : Постачання зенітної зброї

Фінляндія : оголосила про свій найбільший на сьогодні пакет допомоги у сфері безпеки

Байден додав: «Франція, Канада, Велика Британія, Словаччина, Норвегія та інші надали критично важливі системи протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити українське небо та врятувати життя невинних мирних жителів, які є буквально мішенню — мішенню російської агресії».