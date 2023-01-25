Байден обговорив допомогу Україні з лідерами Британії, Франції, Німеччини та Італії

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з основними європейськими союзниками для обговорення допомоги Україні, повідомляє Білий дім.
За словами речника адміністрації президента США, Байден говорив про “тісну координацію щодо підтримки України”.
У переговорах брали участь прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова уряду Італії Джорджія Мелоні.
У середу влада Німеччини офіційно підтвердила, що відправить Україні 14 основних бойових танків “Leopard-2”, а також дозволять постачання цих машин іншими країнами.