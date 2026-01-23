Партнери G7+ нададуть Україні тисячі одиниць енергетичного обладнання

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про результати термінової координаційної зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Партнери підтвердили нові пакети допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури.

За словами Юлії Свириденко, під час зустрічі члени уряду поінформували партнерів про поточну ситуацію в енергетичному секторі України та актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Вона подякувала союзникам за вже надану допомогу та підтримку, яка надійде найближчим часом.

Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, що включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України. Зокрема, Європейський Союз надасть 447 генераторів, Італія перерахує 10 млн євро до Фонду та заклала ще 50 млн євро в бюджет на 2026 рік, Литва передасть 90 генераторів.

Німеччина оголосила про 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, серед якого 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельна установка, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів. Сполучене Королівство підтвердило внесок майже 23 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

США спрямують понад 400 млн доларів на гуманітарні проєкти підтримки українців. Франція надасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт, а Японія передасть 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, обладнання для ремонтних робіт, дві когенераційні установки та 13 комплектів частотних перетворювачів.

Прем’єр-міністр також запросила учасників зустрічі відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів і їхній вплив на життя людей.