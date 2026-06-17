Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині сталася під час навчального польоту: з’явилися фото з місця

Розпочато розслідування обставин авіакатастрофи військового літака, що сталася 16 червня в Шепетівському районі Хмельницької області, внаслідок якої загинули двоє пілотів. Правоохоронці розпочали розшифрування бортового самописця.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Напередодні, близько 19:05, під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Загинули двоє членів екіпажу — пілоти віком 55 та 23 роки.

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Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії, зокрема перевіряють технічний стан літака, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.

У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Також створено комісію Міністерства оборони України з розслідування авіакатастрофи.

Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, а огляд місця події триває.

Нагадаємо, як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, катастрофи зазнав фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка ПС ЗСУ. Загинули обидва члени екіпажу — майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.