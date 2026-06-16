        Події

        На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М, загинули двоє льотчиків

        Сергій Бордовський
        16 Червня 2026 22:03
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        Близько 19:00 16 червня на Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

        Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

        За наявною інформацією, екіпаж літака у складі льотчика та штурмана виконував бойове завдання.

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        Унаслідок катастрофи загинули обидва члени екіпажу — майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

        «Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху», — зазначили в Повітряних силах.

        На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці.

        За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

        Причини та обставини авіакатастрофи встановлюються.


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