На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М, загинули двоє льотчиків

ЗМІ опублікували проєкт меморандуму між США та Іраном: що він передбачає

«Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху», — зазначили в Повітряних силах.

За наявною інформацією, екіпаж літака у складі льотчика та штурмана виконував бойове завдання.