На Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М, загинули двоє льотчиків

Близько 19:00 16 червня на Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
За наявною інформацією, екіпаж літака у складі льотчика та штурмана виконував бойове завдання.
Унаслідок катастрофи загинули обидва члени екіпажу — майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.
«Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху», — зазначили в Повітряних силах.
На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці.
За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.
Причини та обставини авіакатастрофи встановлюються.