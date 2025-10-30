Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено: двоє загиблих, 23 постраждалих

У Запоріжжі на місці ракетного удару рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка – це вже другий загиблий внаслідок нічної атаки РФ.

Про це повідомили в ДСНС України.

Таким чином внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули двоє чоловіків. 23 людини постраждали, з них – шестеро дітей.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п’ятиповерхівку завершені. Працювали 48 рятувальників, зокрема – сапери, медики й кінологи, а також 14 одиниць техніки ДСНС.

Як раніше повідомляв начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та восьми ракетних ударів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок. Екстрені служби ліквідовують наслідки.