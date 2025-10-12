AstraZeneca уклала угоду з Трампом: фармгігант інвестує мільярди у США та уникає тарифів

Компанія AstraZeneca стала першим неамериканським виробником ліків, який уклав угоду з адміністрацією президента Дональда Трампа про зниження цін на медикаменти. Угода, представлена в п’ятницю в Овальному кабінеті, передбачає інвестиції у виробництво в США та новий завод у Вірджинії вартістю 4,5 мільярда доларів.

Керівник компанії Паскаль Соріо, який стояв поруч із Трампом під час оголошення домовленостей, зміг захистити AstraZeneca від загрози високих тарифів на імпорт і забезпечити вигідні умови для англо-шведської корпорації на найбільшому фармацевтичному ринку світу.

Як повідомляє Reuters, ця угода стала результатом багатомісячної серії зустрічей між Соріо та представниками адміністрації США, починаючи з листопада 2024 року, коли Трамп переміг на виборах. Останні етапи переговорів супроводжувалися напруженими торгами з боку компанії, яка прагнула укласти угоду до кінця вересня — строку, встановленого Білим домом для фармвиробників, аби знизити ціни на ліки під загрозою 100-відсоткових тарифів.

Після перемоги Трампа AstraZeneca оголосила про план розширення досліджень і виробництва у США на суму 3,5 мільярда доларів, а згодом — про будівництво заводу у Вірджинії. Проєкт було погоджено менш ніж за півтора місяця після перших перемовин. До його реалізації активно долучився губернатор штату Гленн Янгкін, якого видання називає «ключовим союзником Трампа».

Угода з Білим домом посилила позиції 66-річного Соріо, якого аналітики вже називають «шептуном Трампа». За словами експерта Shore Capital Шона Конроя, стратегічна риторика керівника — називати компанію «дуже американською» і підтримувати курс Трампа на зниження цін за принципом «найбільш сприятливої нації» — допомогла AstraZeneca отримати «місце за столом у Вашингтоні».

Після домовленостей Pfizer та AstraZeneca аналітики очікують, що інші фармкомпанії також укладуть подібні угоди з адміністрацією Трампа. При цьому AstraZeneca, на відміну від конкурентів, менш залежна від імпорту — її виробничі потужності в США вже значні.

Хоча компанія погодилася на поступки у ціноутворенні для програми Medicaid і зобов’язалася локалізувати частину виробництва, угода стала перемогою: вона забезпечує передбачуваність і зберігає прогнозоване зростання прибутків. AstraZeneca очікує, що до 2030 року її річні доходи сягнуть 80 мільярдів доларів, половину з яких принесуть продажі у Сполучених Штатах.