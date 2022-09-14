Арсен Аваков оголосив про початок благодійного аукціону – розпродаж своєї колекції вин на користь ЗСУ

Міністр внутрішніх справ України 2014—2021 рр. вирішив продати свою колекцію ексклюзивних вин, а одержані гроши направити на придбання тактичного взуття для українських військових.

“Вино з моєї невеликої колекції, в основному сформованої у далекому 2011 році (хтось звертав увагу на неї у моїй публічній декларації). Пити його потім із друзями було особливо ніколи. От і лежало вино в моїй Харківській квартирі в темній комірчині… поки не почалася війна… ракети… осколки… вибиті вибухом вікна та двері… але пляшки з вином, що зберігалися в глибині квартири, залишилися цілими. І я хочу, щоб ця колекція послужила наближення Перемоги над мразями, що прийшли на нашу землю!

Французькі та італійські вина, куплені мною свого часу на аукціонах Лондона та Нью-Йорка, що пережили харківські бомбардування – витрачу на купівлю амуніції для ЗСУ”, – написав Аваков на Фейсбуці.

Список лотів – за посиланням.

“Основні правила:

Виручені гроші підуть виключно на купівлю берців для солдатів та офіцерів. Кожен, хто пожертвує гроші на спеціальний благодійний рахунок або внесе готівку (у цьому випадку ми самі внесемо їх на рахунок) – отримає від мене у подарунок відповідно до обраного лота”, – зазначив Арсен Аваков.

Удивительно, но фейсбук заблокировал мой предыдущий пост о покупке берцев для ЗСУ через благотворительную акцию…. Posted by Arsen Avakov on Wednesday, September 14, 2022