Арсен Аваков оголосив про початок благодійного аукціону – розпродаж своєї колекції вин на користь ЗСУ

Міністр внутрішніх справ України 2014—2021 рр. вирішив продати свою колекцію ексклюзивних вин, а одержані гроши направити на придбання тактичного взуття для українських військових.
“Вино з моєї невеликої колекції, в основному сформованої у далекому 2011 році (хтось звертав увагу на неї у моїй публічній декларації). Пити його потім із друзями було особливо ніколи. От і лежало вино в моїй Харківській квартирі в темній комірчині… поки не почалася війна… ракети… осколки… вибиті вибухом вікна та двері… але пляшки з вином, що зберігалися в глибині квартири, залишилися цілими. І я хочу, щоб ця колекція послужила наближення Перемоги над мразями, що прийшли на нашу землю!
Французькі та італійські вина, куплені мною свого часу на аукціонах Лондона та Нью-Йорка, що пережили харківські бомбардування – витрачу на купівлю амуніції для ЗСУ”, – написав Аваков на Фейсбуці.
Список лотів – за посиланням.
“Основні правила:
- Виручені гроші підуть виключно на купівлю берців для солдатів та офіцерів.
- Кожен, хто пожертвує гроші на спеціальний благодійний рахунок або внесе готівку (у цьому випадку ми самі внесемо їх на рахунок) – отримає від мене у подарунок відповідно до обраного лота”, – зазначив Арсен Аваков.
Удивительно, но фейсбук заблокировал мой предыдущий пост о покупке берцев для ЗСУ через благотворительную акцию….Posted by Arsen Avakov on Wednesday, September 14, 2022