Аваков заявив, що під час обшуку в нього не знайшли нічого цікавого для слідства

Колишній очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, у якого 1 лютого провели обшук у справі про аварію вертольота Super Puma у Броварах, заявив у Telegram, що “нічого відповідного інтересам слідства виявлено не було”.

За його словами, правоохоронців цікавили контракти щодо закупівлі у Франції гелікоптерів Airbus Helicopters H225, і слідчі “поводилися коректно”.

Як висловився екс-глава МВС, “доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупуватою”, оскільки після укладення контракту пройшло вже близько шести років.

Аваков нагадав, що цей контракт укладено в рамках міжурядової угоди, ратифікованої Радою у 2018 році, він пройшов аудит французького уряду та казначейства.