До Авакова і Коломойського прийшли з обшуками

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”, пише УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Повідомляється також про обшуки в екс-очільника МВС Арсена Авакова.

Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

“Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію”, прокоментував Аваков слідчі дії.