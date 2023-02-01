Кримінал

До Авакова і Коломойського прийшли з обшуками

1 Лютого 2023 11:16
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сбу, аваков, коломойський, беб

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”, пише УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Повідомляється також про обшуки в екс-очільника МВС Арсена Авакова.

Справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

“Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію”, прокоментував Аваков слідчі дії.


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