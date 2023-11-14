Суспільство

Армія оборони Ізраїлю заявила про взяття під контроль штаб-квартири поліції та тренувальної бази ХАМАС у Газі

14 Листопада 2023 18:14
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війна, ізраїль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, що захопила низку урядових будівель ХАМАСу у центрі міста Газа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ зазначив, що його бойова група 7-ї бронетанкової бригади та бійці піхотної бригади «Голані» захопили кілька урядових об’єктів ХАМАСу в районах Гази Шейх-Еджлін та Рімал.

Ізраїльські військові захопили так званий дім губернатора в Газі, де розміщувалися офіси ХАМАСу, його військового крила та поліції, офіси розвідувального відділу ХАМАСу та інші об’єкти, які використовувалися для підготовки до атаки 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що також захопила будівлю інженерного факультету університету Гази, яка «була інститутом виробництва та розробки зброї», а також комплекс, в якому були розташовані тренувальні бази, оперативний штаб, приміщення для допиту та слідчі ізолятори ХАМАСу. На об’єкті знайшли зброю та навчально-тренувальні матеріали бойовиків, йдеться у повідомленні.


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