Армія оборони Ізраїлю заявила про взяття під контроль штаб-квартири поліції та тренувальної бази ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила у вівторок, що захопила низку урядових будівель ХАМАСу у центрі міста Газа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ зазначив, що його бойова група 7-ї бронетанкової бригади та бійці піхотної бригади «Голані» захопили кілька урядових об’єктів ХАМАСу в районах Гази Шейх-Еджлін та Рімал.

Ізраїльські військові захопили так званий дім губернатора в Газі, де розміщувалися офіси ХАМАСу, його військового крила та поліції, офіси розвідувального відділу ХАМАСу та інші об’єкти, які використовувалися для підготовки до атаки 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що також захопила будівлю інженерного факультету університету Гази, яка «була інститутом виробництва та розробки зброї», а також комплекс, в якому були розташовані тренувальні бази, оперативний штаб, приміщення для допиту та слідчі ізолятори ХАМАСу. На об’єкті знайшли зброю та навчально-тренувальні матеріали бойовиків, йдеться у повідомленні.