Apple презентувала AirPods Pro 3 з сенсорами здоров’я та синхронним перекладачем

На презентації Awe Dropping компанія Apple офіційно анонсувала AirPods Pro 3 — третє покоління своїх преміальних бездротових навушників із шумозаглушенням. Новинка отримала оновлений дизайн, новий чип H3 та низку функцій, яких раніше не було у серії.

AirPods Pro 3 стали меншими та легшими, а вдосконалена форма краще фіксується у вусі, що особливо важливо під час тренувань. Чохол для зарядки також переробили: він став компактнішим, отримав сенсорну ємнісну кнопку замість фізичної та прихований LED-індикатор, який світиться лише під час роботи.

Реклама

Реклама

Для зручності користувачів Apple додала п’ять розмірів силіконових насадок, а самі навушники та їхній кейс тепер мають захист від пилу та вологи за стандартом IP54. Це робить AirPods Pro стійкішими до щоденного використання та інтенсивних навантажень.

Новий чип H3 забезпечує якісніше звучання, покращене просторове аудіо й підтримку майбутніх оновлень через софт. Активне шумозаглушення стало ефективнішим, ніж у попередньої моделі, з адаптивним режимом, що автоматично регулює рівень блокування шуму залежно від середовища.

Серед інших нововведень — функція Voice Isolation для чітких дзвінків навіть у гучних місцях, керування Siri без рук і нові жести у повітрі. Вперше в AirPods з’явився сенсор вимірювання пульсу, який синхронізується з Apple Watch, а також датчик температури у вушному каналі — ця функція поки що не підтверджена офіційно.

Ще одне важливе доповнення — режим Live Translation, який працює з iOS 26. Завдяки йому користувачі зможуть отримувати переклад розмов у реальному часі прямо у навушниках.

AirPods Pro 3 працюють до восьми годин без підзарядки та підтримують нові можливості Apple Intelligence. Ціна залишилася на рівні попереднього покоління — $249 (приблизно 10 500 грн), хоча на ринках на кшталт Amazon чи Best Buy очікується зниження вартості до $199–229 після старту продажів.