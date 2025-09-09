Apple представила новинки. Головне про iPhone 17 і не тільки

Компанія Apple провела свою щорічну презентацію Awe Dropping. Головним анонсом став новий iPhone 17. Однак компанія підготувала й низку інших цікавих новинок.

iPhone 17

Під час презентації Apple анонсувала серію iPhone 17, яка складається з чотирьох моделей: базового iPhone 17, надтонкого iPhone 17 Air, а також iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Ключові зміни: тонший корпус, AI-функції Apple Intelligence, покращені камери та більша автономність.

Усі моделі оснащені процесором A19 Bionic (у версіях Pro — A19 Pro) виконаним за 3-нм техпроцесом, 12 ГБ оперативної пам’яті та інтеграцією з iOS 26, що має новий інтерфейс Liquid Glass і вдосконалену Siri з AI-можливостями.

Дисплей — ProMotion 120 Гц LTPO OLED у всіх моделях, і вперше не тільки в Pro, менші рамки, яскравість до 2000 ніт, Always-On.

Камери — 48 МП у всіх моделях, запис відео у форматі 8K@60fps, новий AI-режим для влогінгу та фронтальна камера 24 МП із технологією metalens для Face ID.

Нові телефони мають захист IP68, титан у Pro, інтеграція з AirPods Pro 3 для здоров’я (серцевий ритм). Також новни доступні в нових кольорах – фіолетовому, зеленому, окрім класичних.

Обіцяють, що iPhone 17 Pro триматиме 39 годин відео від одного заряду.

Ціни: iPhone 17 — $799, Air — $899, Pro — $1099, Pro Max — $1199. Передзамовлення відкривається 12 вересня, продажі стартують 19 вересня.

Apple Watch

Apple оновила смартгодинники, представивши Series 11, Ultra 3 та SE 3.

Series 11 отримав тонший корпус, більший дисплей з функцією Always-On (на 20% яскравіший за попередній) і нові кольори.

Ultra 3 має екран на 5% більший, титановий корпус, захист IP6X та можливість занурення до 40 м.

SE 3 став легшим, отримав сучасний пластиковий дизайн та вперше — дисплей з функцією Always-On.

Усі моделі працюють на новому чипі S11, підтримують Apple Intelligence, мають прозорий інтерфейс Liquid Glass та розширені функції моніторингу здоров’я.

Час роботи: Series 11 — до 24 годин (36 у режимі енергозбереження), Ultra 3 — до 72 годин (100 з оптимізацією), SE 3 — до 18 годин.

Ціни: Series 11 — $399, Ultra 3 — $799, SE 3 — $249. Передзамовлення стартує 12 вересня, продажі — з 19 вересня.

AirPods

Apple також презентувала AirPods Pro 3 — третє покоління своїх флагманських бездротових навушників із шумозаглушенням. Модель отримала оновлений дизайн, новий чип H3 та розширені функції.