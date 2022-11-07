Apple попередила про скорочення поставок iPhone 14 Pro та Pro Max

Компанія Apple прогнозує, що постачання iPhone 14 Pro і Pro Max скоротяться через ковідні обмеження на підприємстві в Китаї, де збирають більшість телефонів компанії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Apple.

«Ми продовжуємо спостерігати високий попит на моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Однак тепер ми очікуємо на менший обсяг постачань iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, ніж передбачалося раніше, і покупцям доведеться довше чекати, щоб отримати свої нові товари», – розповіли в компанії.

У Apple зазначили, що завод у Чженчжоу в Китаї, де збирають айфони, продовжує працювати, але «на значно зниженій потужності» через ковидні обмеження.

В економічній зоні аеропорту Чженчжоу знаходиться тайванська Foxconn, найбільший у світі завод з виробництва iPhone. Минулого тижня тут запровадили обмеження через спалах COVID-19. Foxconn обмежив переміщення своїх співробітників територією підприємства та їхніми будинками. Деякі співробітники відмовилися повертатись на завод, інші втекли з підприємства.

За даними Counterpoint Research, завод у Чженчжоу зазвичай виробляє понад 80% базових моделей iPhone 14 та 85% моделей Pro, пише The Wall Street Journal.