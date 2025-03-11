Apple збирається масштабно модернізувати інтерфейс iPhone, iPad і Mac, – Bloomberg

Компанія Apple планує у 2025 році суттєво модернізувати програмне забезпечення, щоб змінити інтерфейс iPhone, iPad і Mac для нового покоління користувачів.

Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Марк Гурман, посилаючись на джерела.

Очікується, що оновлення, заплановане на кінець року, кардинально змінить зовнішній вигляд операційних систем, торкнувшись стилю іконок, меню, додатків, вікон і системних кнопок.

За словами джерел, Apple прагне спростити навігацію і управління пристроями. Дизайн значною мірою заснований на програмному забезпеченні шоломів змішаної реальності Vision Pro.

Як зазначив автор Bloomberg, ключова мета змін – зробити різні операційні системи Apple схожими і більш послідовними. Наразі додатки, іконки та стилі вікон різняться в macOS, iOS і visionOS. Крім того, Apple розраховує, що новий інтерфейс допоможе підстьобнути попит на пристрої.

Марк Гурман назвав заплановане оновлення однією з наймасштабніших модернізацій програмного забезпечення за всю історію Apple. Для Mac це буде найзначнішим оновленням з моменту виходу операційної системи Big Sur 2020 року, а для iPhone – найбільшим оновленням з моменту виходу iOS 7 2013 року.

Очікується, що оновлення представлять на Всесвітній конференції розробників WWDC у червні. Зміни стануть доступні у версіях ПЗ iOS 19, iPadOS 19, а також macOS 16.