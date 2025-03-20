У Рівному біля ТРЦ вибухнула автівка: СБУ розслідує теракт, є постраждалі

Сьогодні, 20 березня, у Рівному біля ТРЦ Арена пролунав вибух, після чого загорівся автомобіль Peugeot. На місці працює поліція та СБУ, подію кваліфіковано як теракт.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Попередньо встановлено, що в автомобілі сталася детонація саморобного вибухового пристрою.

“Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували”, – йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Розпочато досудове розслідування за ст. 258 (терористичний акт) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.