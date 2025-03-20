Усі АЕС є власністю українського народу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре наголосив на прагненні України до завершення війни та повного припинення вогню. Він також підкреслив, що Крим є українським півостровом, а питання вступу України до НАТО не знімається з порядку денного.

Про це Володимир Зеленський сказав під час візиту до Норвегії 20 березня.

Президент пояснив, що на зустрічі у Джидді американська сторона зробила стрибок, запропонувавши не часткове припинення вогню, а повноцінне 30-денне. Україна на це погодилася, проте після перемовин з РФ було зроблено крок назад.

Виступу Зеленського в Норвегії 20 березня: головне

Україна підтверджує, що прагне завершення війни та готова до повного і всеосяжного припинення вогню.

Усі атомні електростанції є власністю українського народу. Якщо американці мають намір забрати їх у росіян і модернізувати, це можна обговорювати, але про передачу їх у власність не йдеться.

Санкції проти Росії мають залишатися чинними доти, доки РФ не почне виводити війська з української землі і не відшкодує збитки, завдані її агресією.

Часткове припинення вогню стосується енергосистем, а також іншої цивільної інфраструктури. Україна підготує список таких об’єктів.

Команди України та США зустрінуться в понеділок, 24 березня. Згодом можлива зустріч представників США та РФ.

Питання “нейтралітету” України щодо оборонних союзів не обговорюється. Зняття з порядку денного перемовин питання вступу України в НАТО – це “великий подарунок Путіну”.