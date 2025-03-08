Apple знизила ціни на новий MacBook Air

Компанія Apple представила чергове оновлення MacBook Air, оснастивши його чіпом M4, пише Engadget.

Незважаючи на те, що лінійка Air стала потужнішою, вона також стала дешевшою. Менша базова модель MacBook Air з чипом M4 коштуватиме 999 доларів, що на 100 доларів менше за попередню початкову ціну. У продаж ноутбуки надійдуть 12 березня.

Торішні моделі Air були доволі добрі, але не робили нічого революційного, і, схоже, те ж саме можна сказати і про версію 2025 року. Як і раніше, є два варіанти розмірів – 13- і 15-дюймовий. Оперативна пам’ять ноутбуків M2 і M3 за замовчуванням становить 16 ГБ, модель M4 також відповідає цьому стандарту.

Apple обіцяє до 18 годин автономної роботи, а в Airs з’явиться підтримка Apple Intelligence. У лінійці також з’явився новий зовнішній вигляд: до вже звичних сріблястого, опівнічного і зоряного кольорів додався небесно-блакитний.

Новітній чип компанії вже деякий час використовується в MacBook Pro, Mac mini і iMac, тож рівень потужності M4 вже досить добре відомий. Але апгрейд для ультралегких комп’ютерів Apple все одно доречний.

Apple стверджує, що новий чіп може зробити новітні Airs удвічі швидшими, ніж версії M1. M4 оснащений 10-ядерним процесором і графічним процесором з 10 ядрами. Він підтримує до 32 ГБ об’єднаної пам’яті.

Нові ціни, мабуть, найцікавіша частина сьогоднішніх анонсів Air. Ціна 13-дюймового M4 Air становить 999 доларів США, або 899 доларів США для учнів, а ціна 15-дюймової моделі – 1199 доларів США, або 1099 доларів США для учнів.