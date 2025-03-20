Суспільство

Армія РФ скинула авіабомби на житловий будинок на Сумщині: двоє загиблих
20 Березня 2025 19:33
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Зруйнований російською авіабомбою будинок на Сумщині / Фото: Нацполіція
Зруйнований російською авіабомбою будинок на Сумщині / Фото: Нацполіція

20 березня близько 15:20 окупанти скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району. Загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Внаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та чоловік, дані якого встановлюються.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними Сумської ОВА, 20 березня росіяни скинули на Краснопільську громаду щонайменше шість КАБів. Пошкоджено багатоквартирний і приватний  житлові будинки, приміщення торгівельного центру.

Наслідки обстрілів Сумщини 20 березня / Фото: Нацполіція

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