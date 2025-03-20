Суспільство

Путін наказав українцям у РФ і на окупованих територіях врегулювати свій статус або виїхати
20 Березня 2025 18:56
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Російський паспорт / Фото: oporaua.org
Російський паспорт / Фото: oporaua.org

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що зобовʼязує громадян України, які не мають законних підстав перебувати на території РФ, виїхати з країни або до 10 вересня “врегулювати своє правове становище”. Мається на увазі отримання російського паспорта. Розпорядження стосується й окупованих територій, які Москва оголосила територією Росії.

Документ опубліковано на порталі правової інформації Росії.

Згідно з указом, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, мають пройти медичний огляд для підтвердження відсутності інфекційних захворювань та факту вживання наркотиків.

МВС РФ отримало доручення не притягувати до адміністративної відповідальності громадян України за порушення режиму перебування, якщо вони звернулися до територіальних органів відомства для “врегулювання свого правового положення” і до набрання чинності указом здали відбитки пальців та сфотографувалися.


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