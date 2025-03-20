У Києві завтра обмежуватимуть рух транспорту: причина

Жителів Києва та гостей столиці попередили про заплановані обмеження руху транспорту на завтра. Причина – приїзд іноземних делегацій.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

“21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення”, – йдеться в повідомленні.

Час перекриття вулиць та адреси не уточнюються.

Довідково. Відповідно до Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і Положення “Про Державний Протокол та Церемоніал України”, затверджене Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Військовослужбовці УДО України та підрозділи Нацполіції можуть тимчасово обмежувати рух транспорту і пішоходів під час проїзду офіційних делегацій, а також обмежувати доступ громадян до окремих територій та об’єктів згідно із законодавством.