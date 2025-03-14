Техно

Apple навчить навушники AirPods перекладати розмови іншою мовою в реальному часі, – Bloomberg
14 Березня 2025 15:08
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Навушники AirPods / Фото: Bloomberg
Навушники AirPods / Фото: Bloomberg

Компанія Apple збирається додати до навушників AirPods функцію, яка перекладатиме слова співрозмовника іншою мовою в реальному часі, повідомляє Bloomberg.

Джерела журналіста агентства Марка Гурмана заявили, що функцію презентують у межах оновлення програмного забезпечення AirPods пізніше 2025 року. Вона буде пов’язана з виходом iOS 19.

За даними автора агентства, нова функція дасть користувачам AirPods досвід, схожий на серіал “Зоряний шлях”: якщо людина, яка розмовляє англійською, почує іспанську промову, айфон перекладе її і передасть на навушники користувача англійською. Водночас слова людини, яка говорить англійською, буде перекладено іспанською.


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