Відправили за ґрати агента РФ, який наводив ракети X-59 на Чернігів

На Чернігівщині засудили до 15 років ув’язнення агента ФСБ, який коригував удари російської авіації по військових об’єктах регіону. Зловмисник збирав координати цілей під виглядом звичайних прогулянок містом.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями окупантів були пункти базування Сил оборони на території обласного центру та його околицях.

Щоб отримати координати військових об’єктів України, ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав “легкі гроші” на Телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав геолокації на гугл-картах.

Зібрані розвіддані агент месенджером передавав своєму російському куратору за допомогою Telegram-боту ФСБ. Зрадника затримали за місцем його проживання у Чернігові. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон і планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату і набої до стрілецької зброї.

За матеріалами СБУ зловмисника визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.