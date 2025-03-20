Кримінал

Відправили за ґрати агента РФ, який наводив ракети X-59 на Чернігів
20 Березня 2025 21:57
читать на русском →
Пожежа після ракетного удару по Чернігову 17 березня 2024 року / Фото: Нацполіція
Пожежа після ракетного удару по Чернігову 17 березня 2024 року / Фото: Нацполіція

На Чернігівщині засудили до 15 років ув’язнення агента ФСБ, який коригував удари російської авіації по військових об’єктах регіону. Зловмисник збирав координати цілей під виглядом звичайних прогулянок містом.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями окупантів були пункти базування Сил оборони на території обласного центру та його околицях.

Щоб отримати координати військових об’єктів України, ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав “легкі гроші” на Телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав геолокації на гугл-картах.

Зібрані розвіддані агент месенджером передавав своєму російському куратору за допомогою Telegram-боту ФСБ. Зрадника затримали за місцем його проживання у Чернігові. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон і планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату і набої до стрілецької зброї.

За матеріалами СБУ зловмисника визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;
  • незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
Наслідки ракетного удару по Чернігову 17 березня 2024 року / Фото: Нацполіція

ТОП-новини

20 Березня 2025 19:14

У Рівному біля ТРЦ вибухнула автівка: СБУ розслідує теракт, є постраждалі
20 Березня 2025 21:17

У Києві завтра обмежуватимуть рух транспорту: причина
20 Березня 2025 20:29

У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, після чого вчинив самогубство
20 Березня 2025 19:33

Армія РФ скинула авіабомби на житловий будинок на Сумщині: двоє загиблих
20 Березня 2025 18:33

Усі АЕС є власністю українського народу, – Зеленський

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки