Норвегія потроює військову допомогу Україні: на що спрямують кошти

Норвегія збільшує військову допомогу Україні до 8 мільярдів доларів. Це втричі більше від попередніх сум.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Стьоре, кошти будуть спрямовані на артилерію, боєприпаси та безпілотники. Також передбачені інвестиції у створення української виробничої бази.

“Дозвольте сказати про потроєння норвезької оборонної підтримки, яка була одностайно підтримана парламентом, вона зараз негайно буде переведена у підтримку артилерією, боєприпасами, дрони та інвестиції у власну українську базу виробництва. Це партнерство, на якому ми працюємо кожен день. Ви можете розраховувати на цю підтримку. Це право суверенної країни боротися проти агресії. Ви маєте нашу повну підтримку у цій боротьбі. Ще раз ви поміж друзів, і я дуже радий бачити вас тут”, – сказав Стьоре, звертаючись до Зеленського.