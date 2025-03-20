Суспільство

Синоптики обіцяють туманну й відносно теплу погоду на завтра
20 Березня 2025 22:15
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Туманний Київ / Фото: Головне в Україні
Туманний Київ / Фото: Головне в Україні

21 березня в Україні прогнозується спокійна погода з невеликою хмарністю та без опадів. Вночі та вранці на сході місцями можливий туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

“У повітряних просторах над Україною продовжуватиме господарювати поле високого атмосферного тиску, зумовлюючи на завершення робочого тижня приємну спокійну погоду”, – прогнозують синоптики.

Небо буде хмарним, проте опадів не обіцяють. Вночі та вранці на сході країни місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -3…+2 °C, вдень +11…+16 °C. У Карпатах вночі -8…-3 °C, вдень +6…+11 °C.

Погодна мапа України на 21 березня / Фото: Укргідрометцентр

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