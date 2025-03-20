Покращували статистику: на Сумщині за фальсифікацію кримінальних справ судитимуть шістьох правоохоронців

Завершено розслідування діяльності шістьох правоохоронців із Сумської області, які задля покращення статистики розкриття злочинів незаконно притягували до відповідальності невинних громадян. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, правоохоронці підшукували місцевих жителів, які вели асоціальний спосіб життя, та пропонували їм за невелику грошову винагороду взяти на себе провину за злочини, яких вони не скоювали. Для кожного фігуранта визначали ролі: одні ставали “злочинцями”, інші – “потерпілими” чи “свідками”.

“В одному з епізодів правоохоронці інсценували побиття людини. За заздалегідь розробленим сценарієм вони “оперативно розкрили” злочин, провели фіктивні слідчі експерименти та висунули підозру підставній особі”, – розповіли в ДБР.

Аналогічно була “розкрита” справа про нібито викрадення банківських карток – невинній людині безпідставно оголосили підозру.

Загалом задокументовано чотири подібні фальсифікації.

Наразі всі шестеро правоохоронців звільнені з посад. Їм висунуто обвинувачення у незаконному притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднаному з фальсифікацією доказів (ч. 2 ст. 372 КК України), а також у незакінченому замаху на аналогічний злочин (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України).

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.