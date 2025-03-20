У Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі, після чого вчинив самогубство

Поліція розслідує стрілянину в офісній будівлі у Подільському районі Києва, внаслідок якої 53-річну жінку доставили до лікарні з пораненнями. Зловмисник, після вчинення нападу, скоїв самогубство, стрибнувши з моста у Дніпро.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інформація про стрілянину надійшла до столичної поліції сьогодні близько 13:00 години. Попередньо встановлено, що до приміщення в офісну будівлю зайшов 39-річний місцевий житель.

Чоловік декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. 53-річну постраждалу доставили до лікарні з пораненнями обличчя та тіла.

“З місця слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілець, тікаючи, покинув”, – розповіли в поліції.

Після цього зловмисник на автівці дістався одного з мостів та, покинувши автівку, стрибнувши з мосту у Дніпро.

Тіло загиблого з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт. Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту.