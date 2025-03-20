Скандал із розкраданням понад 15 млн грн на гуманітарці в Харківській ОВА: розслідування завершено

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння 15,2 млн гривень при закупівлі Харківською обласною військовою адміністрацією продуктів для гуманітарних потреб. Обвинувачені – керівниця апарату Харківської ОВА, директорка ТОВ та її заступник, а також директор регіонального управління ТОВ.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Прізвища фігурантів в НАБУ не називають, проте, як повідомлялося раніше, у зловживанні підозрюють керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву.

Як встановило слідство, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ “Укрзалізниця” та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів. Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки “Укрзалізницею” понад 15 млн гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

У грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у Національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності.

“З метою уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання. Врешті-решт продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду”, – розповіли в НАБУ.

Керівниці апарату Харківської ОВА, директорці ТОВ та її заступник, а також директору регіонального управління ТОВ висунуто обвинувачення за кількома статтями: