Болгарські футболісти вшанували хвилиною мовчання ексгравця, який виявився живим

Курйозна ситуація сталася в болгарському футбольному клубі “Арда” з міста Карджали. Гравці влаштували хвилину мовчання на честь ексгравця Петко Ганчева, який свого часу грав за клуб. Згодом виявилося, що спортсмен живий.

Офіційне вибачення перед футболістом клуб PFC Arda опублікував у Facebook.

Як повідомляє видання “Чемпіон”, ПФК “Арда” опинився у незручній ситуації після того, як клубна пресслужба помилково оголосила про смерть свого колишнього гравця Петко Ганчева. Після отримання неправдивої інформації клуб поспішив публічно вибачитися перед ексфутболістом та його близькими.

79-річний Ганчев, який провів за “Арду” п’ять років і забив близько 120 голів, розповів про свій шок від цієї звістки. Під час матчу “Арда” – “Левскі” він отримав численні дзвінки, але не міг відповісти за кермом. Коли ж повернувся додому, його зустріла дружина зі сльозами, яка повідомила, що по телевізору оголосили про його смерть.

“Поки я їхав додому, телефон постійно дзвонив. А коли дружина сказала, що мене вже вважають загиблим, я був приголомшений”, – поділився Ганчев.

Колишній футболіст додав, що його знайомі не знали, як реагувати: “Один з друзів сказав, що не знає, плакати чи сміятися”.

“Бути похованим живцем – це великий стрес”, – підсумував Ганчев.