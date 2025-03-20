Суспільство

Третя штурмова захопила в полон окупанта за допомогою дрона та шоколадки (відео)
20 Березня 2025 17:54
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Третя штурмова дроном захопила в полон окупанта / Скриншот
Третя штурмова дроном захопила в полон окупанта / Скриншот

На Харківщині окупант, який став свідком загибелі своїх товаришів від ударів дрона, вирішив здатися в полон. Тоді бійці Третьої штурмової замість боєприпасу скинули загарбнику шоколадку та вивели його до своїх позицій за допомогою дрона.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

У Харківській області окупант, який побачив, як гинуть внаслідок влучань боєприпасів його соратників, почав просити помилування та розмахувати білими ганчірками.

“Замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за “пташкою”. Дроном вивели його до наших позицій та методично взяли”, – розповіли військові.

Поповнення обмінного фонду за допомогою дрона та смаколика виконали бійці підрозділу Mosquitos.  

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