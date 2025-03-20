На Київщині чоловік облив співмешканку керосином та підпалив

У Фастівському районі Київської області 43-річний місцевий житель під час конфлікту облив свою цивільну дружину керосином та підпалив. Жінка вижила та перебуває в лікарні, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив начальник ГУНП в Київській області Анатолій Щадило.

Повідомлення про те, що з опіками голови та рук було госпіталізовано 54-річну жінку з села Грузьке, правоохоронці отримали від медиків.

Поліцейські затримали співмешканця постраждалої. Як з’ясувалося, пара посварилася, під час конфлікту чоловік взяв пляшку з керосином, облив обличчя й одяг потерпілої, після чого підпалив. Надалі зловмисник вийшов з будинку та втік.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство.