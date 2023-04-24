AP: США та ЄС були не готові підтримувати довготривалу наземну війну

Війна Росії в Україні засвідчила, що США та європейські союзники виявились не готовими підтримувати довготривалу наземну війну, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів. Про це пише AP.

Агенція відзначає, що США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів “не тільки для підтримки України, але й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм”. На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.

А поки у США працюють лише два заводи, де виготовляють сталеві корпуси для 155-мм гаубичних снарядів. Один з них – завод у Скрентоні – уже зараз працює на повну потужність, там використовується “практично кожен квадратний фут” площі, однак цей старий завод має чимало обмежень, що заважає подальшому розширенню виробництва.

Зараз США надали Україні озброєння та обладнання на суму понад 35 мільярдів доларів. 155-мм снаряди – один із найбільших запитів Києва, серед яких також системи ППО, ракети великої дальності і танки.

“На жаль, ми розуміємо, що виробництво дуже обмежене, і це вже після понад року війни, – заявила українська депутатка Олександра Устинова на круглому столі Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні. – Але, на жаль, ми дуже залежимо від 155”.

Заступник міністра армії США Гейб Камарілло заявив минулого місяця, що армія витрачає близько 1,5 мільярда доларів на збільшення виробництва 155-мм боєприпасів з 14 000 на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну до понад 85 000 на місяць до 2028 року. За даними армії, американські військові вже передали Україні понад 1,5 мільйона снарядів калібру 155 мм.

Але, навіть за вищих темпів виробництва в найближчій перспективі, США не можуть поповнити свої запаси або наздогнати темпи використання в Україні, де, за оцінками офіційних осіб, українські військові випускають від 6000 до 8000 снарядів на день: дводенна кількість снарядів, випущених Україною, дорівнює місячному довоєнному виробництву Сполучених Штатів.

“Це може стати кризою. Оскільки лінія фронту зараз здебільшого нерухома, артилерія стала найважливішим видом бойових дій”, – йдеться в звіті вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

При цьому росіяни випускають 40 000 снарядів на день, сказала Устінова, яка є членом українського комітету з питань військового контролю. Вона додала: “Ми випускаємо у п’ять разів менше снарядів, ніж вони, і намагаємося продовжувати це робити. Але якщо ми не запустимо лінії, якщо їх не розширять, то це буде величезна проблема”.