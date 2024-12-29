Суспільство

Англійська мова стане обов’язковою для військових на ключових посадах
29 Грудня 2024 11:35
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армія, мова
Ілюстративне фото / Фото Міноборони

Військові офіцери, сержанти та старшини, які проходять службу за контрактом, мають опанувати англійську мову для претензії на окремі посади. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Передусім мовні вимоги стосуватимуться керівних посад у таких структурах:

  • Міністерство оборони України;
  • Збройні сили України;
  • Головне управління розвідки МОУ;
  • Державна спеціальна служба транспорту;
  • Управління державної охорони;
  • Служба безпеки України;
  • Служба зовнішньої розвідки;
  • Держспецзв’язок;
  • Державна прикордонна служба;
  • Національна гвардія.

Постанова визначає чіткий перелік посад і необхідний рівень знання мови відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій та стандарту НАТО STANAG 6001.

“Англійська мова – ключ до НАТО та міжнародної співпраці”

За словами заступника Міністра оборони, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, володіння англійською стає критично важливим для Збройних сил України:

«Для успішної євроатлантичної інтеграції потрібні військові фахівці, які впроваджуватимуть стандарти НАТО, ділитимуться бойовим досвідом із партнерами та братимуть активну участь у міжнародних безпекових ініціативах. Знання англійської мови – це ключ до ефективної взаємодії з союзниками та зміцнення обороноздатності нашої держави».

Це рішення не лише покращить професійну взаємодію військовослужбовців у міжнародних проєктах, а й сприятиме наближенню України до членства в НАТО та ЄС.

Як впроваджуватимуться мовні вимоги

Вимоги впроваджуватимуться відповідно до закону «Про застосування англійської мови в Україні». Постанова набуде чинності через чотири роки після завершення чи скасування воєнного стану.


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